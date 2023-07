Bývalý taliansky útočník Rossi ukončil kariéru

Rím 23. júla (TASR) - Bývalý taliansky futbalový reprezentant Giuseppe Rossi ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v drese Spalu v Serii B. Informovala o tom agentúra AP.



"Moja cesta bola jedinečná. Veľa vzostupov, ale aj pádov. Môj cieľ bol silnejší ako všetky prekážky, ktoré boli predo mnou. Nikdy som neprestal snívať, keď sa mi do cesty postavili veci, ktoré som nemohol ovplyvniť. Milujem túto hru tak veľmi, že som sa nikdy nemohol vzdať. Preto to píšem s ťažkým srdcom, ale s veľkým úsmevom na tvári. Som hrdý na to, čo som dokázal," napísal Rossi na Instagrame.



Útočník pôsobil na začiatku kariéry v Manchestri United, ale najúspešnejšie obdobie mal vo Villarreale a Fiorentine. Potom jeho kariéru prerušilo zranenie kolena. Rossi nastúpil aj za taliansku reprezentáciu v 30 zápasoch a strelil sedem gólov.