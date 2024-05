Bývalý tenista Roddick prehovoril o svojom zdraví, trpí rakovinou kože

New York 11. mája (TASR) - Bývalý americký tenista Andy Roddick verejne prehovoril o svojich zdravotných problémoch. Niekdajší líder svetového rebríčka ATP uviedol, že bojuje s rakovinou kože a upozornil, aby ľudia nepodceňovali ochranu pred slnkom. Víťaz US Open z roku 2003 prezradil, že mu lekári pred niekoľkými rokmi odstránili zhubný nádor z pery a podobné problémy ho vraj budú trápiť po zvyšok života.



"Od doby, čo som prestal hrať, tak som mal rôzne typy rakoviny kože. Nikdy som o tom nehovoril, dnes ráno som bol na laseri tváre, takže tým, ktorí ma sledujú na YouTube, to bude pripadať, ako keby som sa pobil," uviedol odľahčene 41-ročný Američan, ktorý vo svojom živom vysielaní ukázal červené škvrny na tvári.



Roddick pripísal rakovinu kože dlhým hodinám, ktoré strávil pri hraní tenisu na slnku. Apeloval na rodičov, aby svoje deti natierali opaľovacím krémom. "Problémy sa neobjavia, keď máte osem rokov, ale napríklad v 38," poznamenal Roddick, ktorý ukončil profesionálnu kariéru pred 12 rokmi.