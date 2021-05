Bývalý tréner Arizony Tocchet sa ocitol v hľadáčiku Rangers a Seattlu

New York 19. mája (TASR) - O služby bývalého trénera hokejistov Arizony Coyotes Ricka Toccheta sa podľa zámorských médií zaujímajú New York Rangers a nováčik profiligy Seattle Kraken. S vedením oboch klubov NHL by mal kouč v najbližšom čase absolvovať rozhovory.



Podľa insidera NHL Franka Seravalliho je Tocchet prvý oficiálny kandidát na post trénera Seattlu, ktorý do NHL vstúpi od budúcej sezóny. Trénerský post Rangers je voľný po tom, ako klub z Madison Square Garden po neúspešnej sezóne odvolal minulý týždeň Davida Quinna a troch jeho asistentov.



Tocchet viedol Coyotes štyri roky, ale do play off dostal tím len raz v sezóne 2019/2020. Vedenie Arizony sa s ním dohodlo na ukončení zmluvy 9. mája.