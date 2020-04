Bývalý tréner Herthy Berlín Nouri sa rozlúčil s fanúšikmi

Berlín 12. apríla (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Herthy Berlín Alexander Nori sa na videu rozlúčil s fanúšikmi. Tím viedol po tom, ako vo februári nečakane rezignoval Jürgen Klinsmann. Pôvodne mal Nouri mandát do konca tejto sezóny, no po prerušení ročníka ho nahradil Bruno Labbadia.



"Vzrušujúca cesta je na konci. Myslím si, že by bolo lepšie nemeniť trénera, ale rešpektujem rozhodnutie klubu. Veľa som sa naučil a ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali," citovala Nouriho agentúra DPA. Herthu, v ktorej pôsobí aj slovenský reprezentant Peter Pekarík, viedol v štyroch zápasoch, no dosiahol jediné víťazstvo.



Zmena trénera však otvára dvere ďalšiemu Slovákovi v kádri Herthy, Ondrejovi Dudovi. Ten po príchode Klinsmanna stratil miesto v mužstve a zamieril na hosťovanie do Anglického Norwichu.