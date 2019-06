Bývalý tréner Trnavy Nestor El Maestro povedie rakúsky Sturm Graz

S klubom sa dohodol na zmluve do leta 2021. Asistovať mu bude jeho brat Nikon.

Graz 12. júna (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Spartaka Trnava Nestor El Maestro povedie v budúcej sezóne rakúsky Sturm Graz. S klubom sa dohodol na zmluve do leta 2021. Asistovať mu bude jeho brat Nikon.



Tridsaťšesťročný El Maestro trénoval Trnavu v sezóne 2017/18 a doviedol Spartak k prvému ligovému titulu po 45 rokoch. Potom zamieril do CSKA Sofia, kde však vydržal iba do februára. "Som rád, že som dostal dôveru vedenia Sturmu Graz. Teším sa na výzvu naplniť potenciál tímu," povedal El Maestro na oficiálnom webe klubu.