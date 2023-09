Bývalý tréner USA Arena čelí vyšetrovaniu pre necitlivé komentáre

Miami 10. septembra (TASR) - Bývalý tréner futbalovej reprezentácie USA Bruce Arena odstúpil z postu kouča tímu MLS New England Revolution. Rozhodol sa tak po tom, ako liga spustila voči nemu vyšetrovanie pre údajné "necitlivé a nevhodné poznámky".



Ako informovala agentúra AP, Arena si od 30. júla čerpá dovolenku. Vedenie MLS v súčasnosti skúma obvinenia. Bližšie detaily ohľadom trénerových komentárov nie sú v tejto chvíli známe. "Klub akceptoval rezignáciu Arenu. Želáme Bruceovi to najlepšie a ďakujeme mu za jeho prínos pre tím," uvádza sa v stanovisku New England Revolution.



Sedemdesiatjedenročný Arena je najúspešnejší tréner v histórii USA, je člen Siene slávy amerického futbalu. S DC United vyhral v roku 1996 MLS Cup, s Los Angeles Galaxy ho následne dobyl trikrát. Reprezentáciu USA doviedol do štvrťfinále majstrovstiev sveta 2002 v Japonsku a Kórejskej republike, čo je doteraz historicky najlepšie umiestenie Spojených štátov na MS. "Viem, že som sa dopustil niekoľkých chýb. Využijem tento čas, aby som si spätne prehodnotil túto situáciu a urobím kroky smerom k náprave. Rezignácia nebola ľahkým rozhodnutím. Som však presvedčený, že je v najlepšom záujme organizácie New England Revolution i mojej rodiny, aby sa naše cesty nateraz rozišli," citovala Arenu agentúra AFP.