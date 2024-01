Bývalý útočník Tommy Baldwin z FC Chelsea zomrel vo veku 78 rokov

Londýn 23. januára (TASR) - Bývalý futbalista Tommy Baldwin z FC Chelsea zomrel vo veku 78 rokov po dlhej chorobe. V utorok to oznámil londýnsky klub. Baldwin počas svojho pôsobenia na Stamford Bridge strelil 92 gólov v 239 zápasoch a získal s klubom trofej za víťazstvo vo FA Cupe a v Pohári víťazov pohárov (PVP).



Baldwin prišiel do Chelsea z iného londýnskeho klubu Arsenalu v septembri 1966, svoj prvý gól strelil v októbri do siete Manchestru City. Vo svojej debutovej sezóne za klub strelil 17 gólov.