Bývalý útočník Washingtonu a Quebecu Reggie Savage podľahol rakovine

New York 30. decembra (TASR) - Vo veku 53 rokov zomrel v nedeľu na Floride bývalý kanadský hokejista Reggie Savage. Niekdajší útočník, ktorý hrával v zámorskej NHL za tímy Washington Capitals a Quebec Nordiques, podľahol rakovine.



"Capitals prijali so zármutkom správu o úmrtí Reggieho Savagea, ktorý strávil v našej organizácii tri roky. Jeho talent a láska k hre podnietili nezabudnuteľnú hráčsku kariéru, ktorá trvala 15 sezón v niekoľkých profesionálnych ligách na viacerých kontinentoch," uviedol Washinghton v piatkovom vyhlásení, z ktorého citoval web televízie TSN.



Savage odohral v zámorskej profilige dovedna 34 zápasov, v ktorých nazbieral 12 bodov (5+7). Kanadský útočník strávil prevažnú časť svojej kariéry vo farmárskej AHL, no vyskúšal si aj pôsobenie v Európe, kde obliekal dresy talianskeho Asiaga či švajčiarskych klubov EHC Biel a EHC Visp.