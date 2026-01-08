< sekcia Šport
Bývalý waleský reprezentant Terry Yorath zomrel vo veku 75 rokov
Autor TASR
Cardiff 8. januára (TASR) - Bývalý waleský futbalový reprezentant Terry Yorath zomrel vo veku 75 rokov v dôsledku choroby. Vo štvrtok to oznámila jeho rodina.
Niekdajší stredopoliar strávil väčšinu hráčskej kariéry v Leeds United, s ktorým získal v sezóne 1973/1974 titul anglického majstra. Neskôr si obliekal dresy Coventry, Tottenhamu či Bradfordu a za waleský národný tím si pripísal 66 štartov a tri góly. „Pre väčšinu bol vysokováženým futbalovým hrdinom, ale pre nás bol otcom, tichým, láskavým a jemným mužom. Naše srdcia sú zlomené, ale utešuje nás vedomie, že sa opäť stretne s naším bratom Danielom,“ citovala z vyhlásenia Yorathových detí agentúra DPA.
