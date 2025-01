AC Miláno zdolalo v semifinále talianskeho Superpohára Juventus

taliansky Superpohár - semifinále



Juventus Turín - AC Miláno 1:2 (1:0)



Góly: 21. Yildiz - 71. Pulisic (z 11 m), 76. Gatti (vlastný)



/AC postúpilo do finále/

Rijád 3. januára (TASR) - Futbalisti AC Miláno vyhrali v piatkovom zápase semifinále talianskeho Superpohára nad Juventusom Turín 2:1. "Stará dáma" viedla od 21. minúty po góle Kenana Yildiza, no jeho spoluhráč Federico Gatti poslal loptu do prázdnej brány za stavu 1:1. V pondelkovom finále si AC zmeria sily s mestským rivalom Interom Miláno.Podujatie sa hrá vo formáte final four v saudskoarabskom Rijáde s účasťou finalistov uplynulého ročníka Talianskeho pohára (Juventus a Atalanta Bergamo) a úradujúceho majstra a vicemajstra Serie A (Inter Miláno a AC Miláno). Prvé semifinále vyhral vo štvrtok Inter, keď zdolal Atalantu 2:0. Pre úradujúceho majstra Európskej ligy to bola premiérová účasť na tomto podujatí.