C. Ronaldo nastúpi proti Newcastle v základnej zostave

Manchester 11. septembra (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo absolvuje premiéru po návrate do Manchestru United v základnej zostave "červených diablov" v sobotňajšom zápase Premier League proti Newcastlu United. Na Old Trafford ho už pred zápasom vítali masy domácich fanúšikov oblečených do jeho dresov.



Počas šiestich rokoch v United získal Ronaldo so spoluhráčmi tri ligové tituly a triumfoval aj v Lige majstrov. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty odišiel z Manchestru v roku 2009 do Realu Madrid. Teraz sa do bývalého klubu vrátil z talianskeho Juventusu Turín. V ňom 36-ročný kanonier absolvoval aj predsezónnu prípravu. Odohral tiež septembrový zápas kvalifikácie MS 2022 proti Írsku, v ktorom strelil 110. a 111. reprezentačný gól a stal sa svetovým rekordérom.



Tréner domácich Ole Gunnar Solskjaer poslal do základnej zostavy aj ďalšie dve nové akvizície Raphaela Varaneho a Jadona Sancha. Informovala agentúra AFP.