Trnavský Spartak si doma rozdelil body s DAC

20. kolo Fortuna ligy:



FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)



Góly: 55. Savvidis - 23. Kružliak (z 11m). Rozhodovali: Glova - Poláček, Bednár, ŽK: Ciganiks, 2765 divákov



Trnava: Takáč - Koštrna, Škrtel, Kóša, Mikovič - Savvidis - Iván, Grič, Bukata (80. Ramadan), Bamidele Yusuf - Kozak (68. Azevedo)



DAC: Ferreira - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks - Balič (87. Njie), Nebyla - Andzouana, Hahn (60. Sharani), Andrezinho (74. Veselovský) - Krstovič (87. Moumou)

Na snímke zľava vo výskoku brankár DAC-u Ricardo Ferreira, futbalista DAC-u Carlos Pinto a hráči Spartaka Kyriakos Savvidis a Martin Škrtel počas zápasu 20. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 13. februára (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľnom zápase 20. kola Fortuna ligy doma s DAC Dunajská Streda 1:1 a z druhého miesta strácajú na lídra Slovan Bratislava už šesť bodov. Dunajská Streda je štvrtá, na Trnavu má manko desať bodov.Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sa hralo pred diváckou kulisou po takmer štyroch mesiacoch. Do hľadiska si našlo cestu na úvodný jarný duel Spartaka a Dunajskej Stredy 2765 divákov a videli zaujímavý futbal. Prvú vážnejšiu šancu zápasu si vypracoval trnavský Bamidele. Na polovici ihriska získal loptu, pri šestnástke volil prihrávku na stred na nabiehajúceho Griča, ktorý placírkou netrafil bránku. Vzápätí zvonilo brvno po individuálnom prieniku Ivána a prvú štvrťhodinu uzavrel Savvidis, keď z priameho kopu z dobrej parkety tesne prestrelil. Andeli neuspeli ani po rane Mikoviča spoza pokutového územia. V čase silnejúceho trnavského náporu vstúpil do zápasu videorozhodca. Kontakt Mikoviča s Pintom v šestnástke posúdil rozhodca Glova po zhliadnutí záznamu ako faul trnavského obrancu, nariadil penaltu, z ktorej sa Kružliak v 23. minúte nemýlil - 0:1. Vyrovnať mohol Bukata, preštrikoval sa do šestnástky, Fereiru ale neprekonal. Ofenzívny futbal pokračoval, na trnavskej strane sa neujali strely Griča a Mikoviča, na opačnom póle mierili nad Andzouana, Krstovič a Nebyla. Tutovku mal po centri Griča domáci Kozak, zo sedem metrov ale v gólovej šanci prestrelil. V nadstavenom čase prvého polčasu zasiahol do duelu opäť VAR. Takáč neudržal strelu Andzouanu, Hahn loptu vrátil Ciganiksovi, ten posunul znovu Andzouanovi, ktorý už na druhý pokus umiestnil loptu po zemi do siete. Po zhliadnutí videozáznamu ale gól neplatil pre ofsajd Hahna. Prvé dejstvo trvalo pre vstupy videorozhodcu do duelu až 54 minút, v nadstavenom čase mohli potešiť trnavské tribúny Kozak a Koštrna, prvý menovaný hlavou netrafil, druhému zblokovala zakončenie obrany žlto-modrých.Po zmene strán mal gól na kopačke Bukata, z voleja ale mieril nad. Trnava vyrovnala v 55. minúte. Iván potiahol útok po pravej strane, prihrával Gričovi, ktorý ešte posunul loptu za seba, kde nabehol Savvidis a umiestnenou strelou k žrdi rozjasal trnavské publikum. Misky váh na stranu Spartaka mohol nakloniť po Mikovičovom centri Grič, zo šestnástky namieril tesne vedľa. Trnava išla za troma bodmi, vypracovala si tlak, vo finálnej fáze útokov jej však chýbala presnosť.