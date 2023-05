Čacho a Koch zamierili do Třinca, Buček v tíme skončil

Třinec 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti Viliam Čacho a Patrik Koch sa stali hráčmi úradujúceho majstra českej extraligy HC Oceláři Třinec. V klube naopak už nepočítajú so službami ich krajana útočníka Samuela Bučeka. Třinec informoval o zmenách v kádri na oficiálnej stránke.



Čacho, rovnako ako Koch, je v týchto dňoch súčasť reprezentačného mužstva, ktoré sa pripravuje na MS. V ročníku 2022/2023 pokračoval v kariérnom progrese a tretíkrát po sebe navýšil svoj bodový zisk v základnej časti slovenskej extraligy. V uplynulých sezónach v nej postupne nazbieral 11, 27, 31 a 34 bodov. S kapitánskym "C" odohral v drese Dukly Trenčín v základnej časti 48 stretnutí, v predkole play off mal v 5 zápasoch bilanciu 1 gól a 3 asistencie. "Na Viliama Čacha sme dostali výborné referencie. Páčili sa nám jeho výkony v extralige i v reprezentácii. Je šikovný dopredu a zodpovedný dozadu. Bojuje a neustále sa zlepšuje,” povedal športový riaditeľ Jan Peterek.



Koch má za sebou tri sezóny v drese Vítkovíc. V základnej časti sezóny 2022/2023 odohral 46 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 9 asistencií, 69 trestných minút a 16 plusových bodov. V play off pridal v 13 stretnutiach dva góly, dve asistencie, 17 trestných minút a jeden plusový bod. Tímu, ktorý vypadol v semifinále s Hradcom Králové, pomohol k 2. miestu po základnej časti. "Patrik nás svojimi výkony v zaujal a som rád, že sme sa dohodli na spolupráci - pokiaľ teda bude pokračovať v Európe a nezláka ho prípadná ponuka z NHL," uviedol Peterek.



Pre Bučeka bola sezóna 2022/2023 prvá v českej extralige. V základnej časti odohral 36 duelov, v ktorých mal bilanciu 7 gólov a 3 asistencie. V play off nastúpil do 8 zápasov, v ktorých nebodoval. "Od samotného začiatku to mal u nás nesmierne zložité. Nikto mu nedal nič zadarmo, o každú minútu na ľade musel bojovať. Je to prototyp rozdielového hráča, ktorý potrebuje hrať pravidelne a v úlohe, ktorú mu v Třinci nevieme garantovať. Je ochotný na sebe ďalej pracovať a získať miesto v inom klube," poznamenal Peterek.



Do Třinca zamieril aj poľský útočník Kamil Walega, ktorý odohral uplynulé dve sezóny v drese Liptovského Mikuláša.