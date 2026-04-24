< sekcia Šport
Čacho posilou Hradca Králové, podpísal dvojročnú zmluvu
Čacho už má trojročné skúsenosti z najvyššej českej súťaže.
Autor TASR
Hradec Králové 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Viliam Čacho bude od novej sezóny obliekať dres českého extraligistu Mountfield HK. Dvadsaťsedemročný útočník podpísal s klubom z Hradca Králové dvojročnú zmluvu.
Čacho už má trojročné skúsenosti z najvyššej českej súťaže. Bývalý hráč Detvy, Prešova či rodného Trenčína pôsobil dva roky v Třinci, s ktorým v sezóne 2023/24 získal majstrovský titul. V tomto ročníku pôsobil v Olomouci, kde získal 19 bodov (7+12) v 38 zápasoch základnej časti. Sľubne rozbehnutú sezónu mu pribrzdilo v januári vážne zranenie kolena. Nový klub mu pomáha pri potrebných rehabilitáciách či v tréningoch v posilňovni.
„O Vila sme mali záujem už dlhší čas, sledovali sme ho a keď sa naskytla možnosť, pomerne rýchlo sme sa dohodli na dvojročnej spolupráci. Sme presvedčení, že rýchlo zapadne do nášho štýlu hry. Teraz je vo fáze rekonvalescencie po svojom zranení, ale pevne veríme, že na prípravu na ľade v júli už bude pripravený,“ uviedol na adresu dvojnásobného účastníka MS predseda predstavenstva a generálny manažér Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. Na jeho slová nadviazal tréner Tomáš Martinec. „Som rád, že sa Vilov prestup podarilo zrealizovať. A to aj napriek tomu, že je po vážnom zranení. Verím, že keď sa uzdraví, bude patriť medzi našich dôležitých hráčov,“ povedal Martinec pre klubový web.
