Čacho vníma pozíciu čakateľa pokorne, na tribúne si počká na šancu

Ostrava 13. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Viliam Čacho je v pozícii čakateľa na štart na MS 2024, no vníma ju pokorne. Zápasy proti Nemecku (4:6) a Kazachstanu (6:2) sledoval z tribúny a rovnaké miesto mal mať aj v dnešnom zápase proti USA. "Mám za sebou dobrú sezónu v klube a teraz som rád, že som súčasť reprezentačného tímu. Prvoradé je, aby sa darilo mužstvu, no verím, že sa dostanem do hry," uviedol pre TASR.



Pre 25-ročného centra ide o druhý šampionát v kariére, vlani v Rige nastúpil do všetkých siedmich duelov (bilancia 1+0). Jeho šance na štart na MS v Ostrave výrazne stúpli už deň pred turnajom, keď vedenie reprezentačného tímu napísalo na súpisku všetkých 25 hráčov. Tým sa prakticky vylúčila možnosť, že by do tímu ešte niekto prišiel a tréneri si dvanástku útočníkov do zápasu vyberajú zo štrnástich, ktorí sú na súpiske. V prvom zápase na MS v Ostrave mu popri brankárovi Matejovi Tomekovi robil v hľadisku spoločnosť útočník Martin Faško-Rudáš, v druhom ho vystriedal Marko Daňo. Prvý menovaný zažiaril proti Kazachom bilanciou 1+1 a Čacho sa pri poznámke, či aj on bude taký produktívny žolík, pousmial: "Bodajby to tak bolo. S trénermi komunikujeme o mojej pozícii. Ja viem, na čom som. Zatiaľ chodím na ľad na všetky tréningy, aj na dobrovoľné. Je to pochopiteľné, keďže nemám za sebou zápasy a teda nepotrebujem oddych. Aj dnes tomu tak bolo," konštatoval Čacho.