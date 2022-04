Cadiz opäť obral Barcelonu, na Camp Nou vyhral 1:0

FC Barcelona - Cadiz FC 0:1 (0:0)



Gól: 48. Perez

Madrid 19. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona prehrali v pondelkovom zápase 32. kola španielskej La Ligy doma s Cadizom 0:1. O triumfe hostí rozhodol v 48. minúte Lucas Perez. Katalánci tak prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu v súťaži, v tabuľke figurujú na druhom mieste so stratou 15 bodov na vedúci Real Madrid, pričom odohrali o duel menej.Pre Barcelonu je to po vypadnutí vo štvrťfinále Európskej ligy s Frankfurtom (1:1, 2:3) ďalšia tvrdá rana. Víťazný gól padol po centri z ľavej strany, brankár domácich vyrazil hlavičku i dorážku, no na ďalšiu z nohy Pereza z tesnej blízkosti už nestihol zareagovať. Pre Cadiz je to ďalší skalp Barcelony, z predchádzajúcich troch duelov od roku 2020 s ňou raz vyhral a dvakrát remizoval. Barcelona má na konte 60 bodov, rovnako ako tretia FC Sevilla a štvrté Atletico Madrid, odohrala však o zápas menej. Cadiz sa vďaka triumfu dostal z pásma zostupu.