Cadiz sa dohodol na predĺžení zmluvy s trénerom Gonzalezom

Cadiz 17. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Cadiz predĺžil kontrakt s trénerom Sergiom Gonzalezom. Účastník La Ligy v sobotu síce najprv zverejnil, že Gonzalez v tíme končí, no následne informoval, že sa dohodol s klubom na pokračovaní spolupráce až do roku 2025.



Cadiz obsadil v uplynulom ročníku La Ligy 14. miesto. To bolo o tri priečky lepšie ako v predchádzajúcej, v ktorej mu patrilo 17. miesto. Informovala o tom agentúra DPA.