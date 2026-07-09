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Caernarfon Town padol s Levadiou Tallinn 0:5 v predkole KL
Futbalisti andorrského Atletic Club d´Escaldes zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Konferenčnej ligy nad čiernohorským tímom FK Mornar Bar 2:1.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Futbalisti andorrského Atletic Club d´Escaldes zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Konferenčnej ligy nad čiernohorským tímom FK Mornar Bar 2:1. Duel viedol ako hlavný rozhodca Slovák Bálint Kišš, pre ktorého to bola premiéra v KL. Jeho asistentmi boli krajania Dušan Štofik a František Ferenc, štvrtým rozhodcom bol Martin Dohál.
prvé zápasy 1. predkola Konferenčnej ligy
Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar 2:1 (0:1)
/Rozhodovali: KIŠŠ - ŠTOFIK, FERENC/
FC Alaškert - FK Jelimaj Semej 1:1 (0:0)
FK Liepaja - FK Dečič Tuzi 1:0 (0:0)
FC Dila Gori - Virtus AC 3:1 (2:1)
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond 1:1 (1:1)
Nomme Kalju FC - Linfield FC 1:0 (0:0)
Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan 0:3 (0:1)
Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo 0:1 (0:1)
Bohemians FC - St Joseph's FC 2:0
Velež Mostar - FC Milsami Orhei 1:1 (0:0)
FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)
Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn 0:5 (0:3)
Europa FC - KF Škendija 0:5 (0:1)
Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar 2:1 (0:1)
/Rozhodovali: KIŠŠ - ŠTOFIK, FERENC/
FC Alaškert - FK Jelimaj Semej 1:1 (0:0)
FK Liepaja - FK Dečič Tuzi 1:0 (0:0)
FC Dila Gori - Virtus AC 3:1 (2:1)
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond 1:1 (1:1)
Nomme Kalju FC - Linfield FC 1:0 (0:0)
Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan 0:3 (0:1)
Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo 0:1 (0:1)
Bohemians FC - St Joseph's FC 2:0
Velež Mostar - FC Milsami Orhei 1:1 (0:0)
FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)
Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn 0:5 (0:3)
Europa FC - KF Škendija 0:5 (0:1)