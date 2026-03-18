CAF odobrala Senegalu titul a za víťaza ustanovila Maroko
Rabat 18. marca (TASR) - Africká futbalová konfederácia (CAF) odobrala Senegalu majstrovský titul z tohtoročného Afrického pohára národov. Za víťaza šampionátu dodatočne ustanovila Maroko, ktoré v januárovom finále pôvodne prehralo 0:1 po predĺžení.
Záver finálového duelu z 18. januára sprevádzala jedna kontroverzia za druhou. V nadstavenom čase druhého polčasu dostali Senegalčania loptu z bránkovú čiaru, no hlavný arbiter Jean-Jacques Ndala odpískal útočný faul. Po ďalšej situácii nariadil pokutový kop pre Maroko, v dôsledku čoho väčšina Senegalčanov opustila ihrisko a na popud trénera Papeho Thiawa zamierili do útrob štadióna. Potom sa vrátili a po takmer 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil a zápas vyústil do predĺženia. V jeho 4. minúte zariadil triumf Senegalu Pape Gueye.
Marocká futbalová federácia (FRMF) žiadala po finále o vyšetrenie udalostí zo strany CAF i Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Vedenie afrického futbalu napokon v utorok večer rozhodlo o kontumačnom víťazstve Maroka 3:0 na základe článku číslo 82 z pravidiel turnaja. „Ak z akéhokoľvek dôvodu tím odstúpi zo súťaže alebo sa nedostaví na zápas, alebo odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym koncom zápasu bez súhlasu rozhodcu, bude považovaný za toho, ktorý prehral a bude natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže,“ citovala z článku agentúra DPA.
CAF sa už dôsledkami súboja o titul zaoberala skôr, koncom januára udelila Thiawovi päťzápasový dištanc a označila ho za zodpovedného z poškodenia dobrého obrazu finálového stretnutia a z nešportového správania sa. Trestu v podobe dištancu a pokút sa nevyhli ani hráči na oboch stranách. Senegalčania potvrdili, že proti najnovšiemu rozhodnutiu CAF sa odvolajú na Športový arbitrážny súd (CAS). „Senegalská futbalová federácia odsudzuje toto nespravodlivé, bezprecedentné a neprijateľné rozhodnutie, ktoré znevažuje povesť afrického futbalu,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení.
