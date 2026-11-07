Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. november 2026Meniny má René
< sekcia Šport

Cagliari bez Oberta zdolalo Frosinone, Bobček nastúpil v 71. minúte

.
Hráč Cagliari Ndary Michel Adopo (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil gól v zápase talianskej Serie A Cagliari Calcio – Frosinone Calcio v Cagliari 7. novembra 2026. Foto: TASR/AP

V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert. Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte.

Autor TASR
Rím 7. novembra (TASR) - Futbalisti Cagliari zvíťazili v 11. kole talianskej Serie A nad Frosinone 1:0 vďaka gólu Michela Adopa z 38. minúty. V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert. Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte. FC Turín remizoval s US Lecce 1:1.



Serie A - 11. kolo:

FC Turín - US Lecce 1:1 (0:0)

Góly: 60. Simeone - 74. N´Dri



Cagliari Calcio – Frosinone Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 38. Adopo

/T. Bobček (Frosinone) hral od 71. min/
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

HRABKO: Medzivládne konzultácie slúžia aj na rýchlu výmenu informácií