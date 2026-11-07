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Cagliari bez Oberta zdolalo Frosinone, Bobček nastúpil v 71. minúte
V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert. Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte.
Autor TASR
Rím 7. novembra (TASR) - Futbalisti Cagliari zvíťazili v 11. kole talianskej Serie A nad Frosinone 1:0 vďaka gólu Michela Adopa z 38. minúty. V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert. Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte. FC Turín remizoval s US Lecce 1:1.
Serie A - 11. kolo:
FC Turín - US Lecce 1:1 (0:0)
Góly: 60. Simeone - 74. N´Dri
Cagliari Calcio – Frosinone Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 38. Adopo
/T. Bobček (Frosinone) hral od 71. min/
FC Turín - US Lecce 1:1 (0:0)
Góly: 60. Simeone - 74. N´Dri
Cagliari Calcio – Frosinone Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 38. Adopo
/T. Bobček (Frosinone) hral od 71. min/