Cagliari bez potrestaného Oberta prehralo na ihrisku Lazia Rím

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lazio poslal v 65. minúte do vedenia dánsky útočník Gustav Isaksen, v nadstavení pridal poistku Mattia Zaccagni.

Autor TASR
Rím 4. novembra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím vyhrali v dueli 10. kola talianskej Serie A nad Cagliari 2:0 a šnúru bez prehry natiahli na šesť zápasov. V zostave hostí chýbal slovenský obranca Adam Obert, ktorý nútene pauzoval pre päť žltých kariet v sezóne.

Lazio poslal v 65. minúte do vedenia dánsky útočník Gustav Isaksen, v nadstavení pridal poistku Mattia Zaccagni. Rimania sú v tabuľke na ôsmej priečke, Cagliari nevyhralo šesťkrát v sérii a patrí mu 14. pozícia.



Serie A - 10. kolo:

Lazio Rím – Cagliari Calcio 2:0 (0:0)

Góly: 65. Isaksen, 90.+1 Zaccagni

/A. Obert (Cagliari) chýbal v kádri pre kartový trest/
