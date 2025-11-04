< sekcia Šport
Cagliari bez potrestaného Oberta prehralo na ihrisku Lazia Rím
Lazio poslal v 65. minúte do vedenia dánsky útočník Gustav Isaksen, v nadstavení pridal poistku Mattia Zaccagni.
Autor TASR
Rím 4. novembra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím vyhrali v dueli 10. kola talianskej Serie A nad Cagliari 2:0 a šnúru bez prehry natiahli na šesť zápasov. V zostave hostí chýbal slovenský obranca Adam Obert, ktorý nútene pauzoval pre päť žltých kariet v sezóne.
Lazio poslal v 65. minúte do vedenia dánsky útočník Gustav Isaksen, v nadstavení pridal poistku Mattia Zaccagni. Rimania sú v tabuľke na ôsmej priečke, Cagliari nevyhralo šesťkrát v sérii a patrí mu 14. pozícia.
Lazio poslal v 65. minúte do vedenia dánsky útočník Gustav Isaksen, v nadstavení pridal poistku Mattia Zaccagni. Rimania sú v tabuľke na ôsmej priečke, Cagliari nevyhralo šesťkrát v sérii a patrí mu 14. pozícia.
Serie A - 10. kolo:
Lazio Rím – Cagliari Calcio 2:0 (0:0)
Góly: 65. Isaksen, 90.+1 Zaccagni
/A. Obert (Cagliari) chýbal v kádri pre kartový trest/
Lazio Rím – Cagliari Calcio 2:0 (0:0)
Góly: 65. Isaksen, 90.+1 Zaccagni
/A. Obert (Cagliari) chýbal v kádri pre kartový trest/