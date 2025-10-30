Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cagliari podľahlo Sassuolu 1:2 v 9. kole, Obert vynechá ďalší zápas

Na snímke hráč Cagliari Michel Ndary Adopo (vpravo) beží v zápase 9. kola talianskej Serie A Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio v meste Cagliari 30. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentant Adam Obert odohral za domácich celý duel, v 58. minúte videl žltú kartu za faul a v nasledujúcom kole bude chýbať Sardínčanom pre trest za päť žltých kariet.

Cagliari 30. októbra (TASR) - Futbalisti Cagliari podľahli Sassuolu 1:2 vo štvrtkovom stretnutí 9. kola talianskej Serie A na domácej pôde. Slovenský reprezentant Adam Obert odohral za domácich celý duel, v 58. minúte videl žltú kartu za faul a v nasledujúcom kole bude chýbať Sardínčanom pre trest za päť žltých kariet. Cagliari ťahá sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva.

Serie A - 9. kolo

Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (0:0)

Góly: 73. Esposito - 54. Lauriente, 65. Pinamonti

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a videl ŽK/
