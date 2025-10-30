< sekcia Šport
Cagliari podľahlo Sassuolu 1:2 v 9. kole, Obert vynechá ďalší zápas
Slovenský reprezentant Adam Obert odohral za domácich celý duel, v 58. minúte videl žltú kartu za faul a v nasledujúcom kole bude chýbať Sardínčanom pre trest za päť žltých kariet.
Autor TASR
Cagliari 30. októbra (TASR) - Futbalisti Cagliari podľahli Sassuolu 1:2 vo štvrtkovom stretnutí 9. kola talianskej Serie A na domácej pôde. Slovenský reprezentant Adam Obert odohral za domácich celý duel, v 58. minúte videl žltú kartu za faul a v nasledujúcom kole bude chýbať Sardínčanom pre trest za päť žltých kariet. Cagliari ťahá sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva.
Serie A - 9. kolo
Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (0:0)
Góly: 73. Esposito - 54. Lauriente, 65. Pinamonti
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a videl ŽK/
Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (0:0)
Góly: 73. Esposito - 54. Lauriente, 65. Pinamonti
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a videl ŽK/