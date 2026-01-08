< sekcia Šport
Cagliari remizovalo na pôde Cremonese, Obert striedal
Slovenský reprezentant Adam Obert nastúpil za Sardínčanov v 56. minúte.
Autor TASR
Rím 8. januára (TASR) - Futbalisti Cagliari remizovali v 19. kole talianskej Serie A na pôde Cremonese 2:2, keď v druhom polčase zmazali dvojgólové manko. Slovenský reprezentant Adam Obert nastúpil za Sardínčanov v 56. minúte.
Serie A - 19. kolo:
US Cremonese - Cagliari Calcio 2:2 (2:0)
Góly: 4. Johnsen, 29. Vardy - 51. Adopo, 88. Trepy
/A. Obert (Cagliari) hral od 56. minúty/
