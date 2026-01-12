Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Šport

Cagliari s Obertom prehralo v Janove 0:3

.
Hráč Janova Johan Vasquez (vľavo) a Juan Rodriguez z Cagliari počas zápasu 20. kola talianskej Serie A FC Janov - Cagliari Calcio v Janove 12. januára 2026. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za hostí celý zápas a v 42. minúte videl za faul žltú kartu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Janov 12. januára (TASR) - Futbalisti Cagliari Calcio prehrali v pondelkovom dueli 20. kola talianskej Serie A na pôde FC Janov 0:3. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za hostí celý zápas a v 42. minúte videl za faul žltú kartu. Janov ukončil päťzápasovú sériu bez výhry a bodovo sa dotiahol na svojho súpera.



Serie A - 20. kolo:

FC Janov - Cagliari Calcio 3:0 (1:0)

Góly: 7. Colombo, 75. Frendrup, 78. Ostigard

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a v 42. min. dostal ŽK/
.

Neprehliadnite

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami