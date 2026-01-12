< sekcia Šport
Cagliari s Obertom prehralo v Janove 0:3
Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za hostí celý zápas a v 42. minúte videl za faul žltú kartu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Janov 12. januára (TASR) - Futbalisti Cagliari Calcio prehrali v pondelkovom dueli 20. kola talianskej Serie A na pôde FC Janov 0:3. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za hostí celý zápas a v 42. minúte videl za faul žltú kartu. Janov ukončil päťzápasovú sériu bez výhry a bodovo sa dotiahol na svojho súpera.
Serie A - 20. kolo:
FC Janov - Cagliari Calcio 3:0 (1:0)
Góly: 7. Colombo, 75. Frendrup, 78. Ostigard
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a v 42. min. dostal ŽK/
FC Janov - Cagliari Calcio 3:0 (1:0)
Góly: 7. Colombo, 75. Frendrup, 78. Ostigard
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a v 42. min. dostal ŽK/