Cagliari s Obertom remizovalo s Fiorentinou 1:1 v úvodnom kole
Za domácich nastúpil v základe slovenský obranca Adam Obert, ktorý dostal v 43. minúte žltú kartu.
Autor TASR
Rím 24. augusta (TASR) - Futbalisti Cagliari vstúpili v nedeľu do novej sezóny talianskej Serie A remízou 1:1 s Fiorentinou. Za domácich nastúpil v základe slovenský obranca Adam Obert, ktorý dostal v 43. minúte žltú kartu.
Prvý polčas zápasu bol bez väčších príležitostí a hralo sa zväčša medzi šestnástkami. Obert dostal žltú kartu, keď dohrával Brazílčana Doda. Úvodný gól prišiel v 68. minúte v podaní Rolanda Mandragora, ktorý skóroval od žrde po centri Alberta Gudmundssona. Obert išiel dole z ihriska v 75. minúte a v druhom polčase si takmer pripísal asistenciu. Dvadsaťtriročný ľavý obranca si nabehol na krížny center a loptu vracal Gennarovi Borrellimu, ktorý zblízka tesne minul. Bod pre domácich zariadil v nadstavení Sebastiano Luperto, keď predĺžil k bližšej žrdi bránky Davida de Geu priamy kop Gianlucu Gaetana.
Vo veľkom štýle začalo domácu súťaž Como, keď zdolalo Lazio Rím 2:0. Krátko po prestávke poslal Nico Paz milimetrovú prihrávku z poliacej čiary do behu Grékovi Anastasiosovi Douvikasovi, ktorý skóroval napriek obrannej snahe Maria Gilu a teču brankára Ivana Provedela. Na konečných 2:0 upravil argentínsky stredopoliar Paz.
sumáre - 1. kolo Serie A
Como 1907 - Lazio Rím 2:0 (0:0)
Góly: 47. Douvikas, 73. Paz
Cagliari Calcio - ACF Fiorentina 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Luperto - 68. Mandragora
/A. Obert (Cagliari) hral do 75. minúty a dostal ŽK/
