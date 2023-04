Cagliari sa dostalo na taliansky zoznam navrhovaných miest pre ME 2032

Rím 12. apríla (TASR) - Cagliari sa stalo desiatym navrhovaným mestom na zozname Talianskej futbalovej federácie (FIGC), ktorá oficiálne podala kandidatúru na usporiadanie majstrovstiev Európy v roku 2032. Mesto nachádzajúce sa na ostrove Sardínia dostalo prednosť pred sicílskym Palermom.



Riadiaci orgán talianskeho futbalu v stredu predložil Európskej futbalovej únii (UEFA) oficiálnu dokumentáciu, v ktorej sú ako hostiteľské mestá navrhnuté Miláno, Turín, Verona, Janov, Bologna, Florencia, Rím, Neapol, Bari a Cagliari.



Sicílske Palermo uviedli ako náhradné hostiteľské mesto, pričom federácia uprednostnila zahrnutie iba jedného ostrovného mesta, aby uľahčila logistiku. UEFA rozhodne o hostiteľovi ME 2032 na jeseň, konkrétne 10. októbra. Jediným protikandidátom Talianska je Turecko.



Posledným veľkým futbalovým turnajom, ktorý sa konal v Taliansku, boli majstrovstvá sveta v roku 1990. Mnohé zo štadiónov neboli v krajine zrekonštruované už viac ako tri desaťročia.



Taliansko je úradujúci európsky šampión po tom, ako na ME 2020 získalo druhý kontinentálny titul. "Squadra azzurra" predtým vyhrala ako hostiteľská krajina EURO 1968.



UEFA rozhodne v októbri aj o hostiteľovi ME 2028. Na rok 2028 spoločne kandidujú Veľká Británia a Írsko. Turecko sa uchádza buď o rok 2028, alebo 2032. Už skôr oznámilo záujem o kandidatúru na tieto roky Rusko, ktoré však z procesu vyradili pre vojnu na Ukrajine.