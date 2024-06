Cagliari sa údajne zaujíma o trénera Calzonu

Rím 8. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio sa údajne zaujíma o trénera Francesca Calzonu. Prezident klubu Tommaso Giulini už podľa Sky Sport Italia kontaktoval kormidelníka slovenskej reprezentácie s návrhom na spoluprácu. Pre 55-ročného Calzonu by išlo o návrat do najvyššej talianskej súťaže po tom, čo v nedávno skončenej sezóne 2023/2024 pôsobil na lavičke Neapola.



Obhajcu talianskeho titulu viedol od februára 2024, keď nastúpil namiesto Waltera Mazzarriho, s ktorým klub ukončil spoluprácu. Naďalej bol hlavný tréner slovenského tímu, ktorý doviedol k postupu na ME 2024. Na lavičke Neapola mal bilanciu tri víťazstvá, deväť remíz a štyri prehry. Cagliari je bez hlavného trénera po tom, čo Claudio Ranieri oznámil koniec trénerskej činnosti.



Podľa talianskeho novinára Gianlucu Di Marzia má Calzona záujem, no v prvom rade sa chce sústrediť na prácu so slovenským tímom na ME v Nemecku. Na nich sa Slováci postupne stretnú s Belgickom (17. 6.), Ukrajinou (21. 6.) a Rumunskom (26. 6). Zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom má do 31. decembra 2025, no v prípade postupu na MS sa automaticky predĺži. Slovensko zatiaľ viedol v 17 zápasoch, v ktorých má bilanciu 8 víťazstiev, 5 remíz a 4 prehry. Pre Calzonu by v prípade príchodu do Cagliari išlo o návrat do známeho prostredia, keďže v rokoch 2020 a 2021 už v tíme pôsobil ako asistent Eusebia Di Francesca.