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Cagliari v zostave s Obertom prehralo v Come 0:2
Lazio Rím zvíťazilo nad Lecce 3:0 a upevnilo si post lídra tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
Rím 21. novembra (TASR) - Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 12. kole talianskej Serie A na pôde Coma 0:2. Lazio Rím zvíťazilo nad Lecce 3:0 a vedie tabuľku o dva body pred mestským rivalom AS Rím, ktorý triumfoval v Parme 5:1. Štyrmi gólmi sa blysol holandský reprezentant Donyell Malen.
Serie A - 12. kolo:
FC Parma - AS Rím 1:5 (0:1)
Góly: 55. Elphege – 39., 68., 77. a 90. Malen, 71. Mora
Como 1907 – Cagliari Calcio 2:0 (1:0)
Góly: 24. Ramon, 56. Cunha
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
Lazio Rím – US Lecce 3:0 (1:0)
Góly: 25. a 68. Noslin, 90. Frattesi
FC Parma - AS Rím 1:5 (0:1)
Góly: 55. Elphege – 39., 68., 77. a 90. Malen, 71. Mora
Como 1907 – Cagliari Calcio 2:0 (1:0)
Góly: 24. Ramon, 56. Cunha
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
Lazio Rím – US Lecce 3:0 (1:0)
Góly: 25. a 68. Noslin, 90. Frattesi