Cagliari v zostave s Obertom si vybojovalo postup do Serie A

finále play off Serie B o postup - odveta:



SSC Bari - Cagliari Calcio 0:1 (0:0)



Gól: 90.+4 Pavoletti



/prvý zápas 1:1, do Serie A postúpilo Cagliari, A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/







Bari 12. júna (TASR) - Futbalisti Cagliari sa po ročnej pauze vrátia do Serie A. Postup do najvyššej súťaže si zverenci Claudia Ranieriho vybojovali vo finále play off druhej talianskej ligy. V odvetnom dueli vyhrali na ihrisku SSC Bari 1:0, prvý zápas na ich pôde sa skončil nerozhodne 1:1.Rozhodujúci gól v odvete dal v 94. minúte striedajúci Leonardo Pavoletti. Bari pritom stačila na postup aj remíza, keďže v tabuľke druhej ligy skončila vyššie ako jej súper. Celý zápas odohral v drese hostí slovenský obranca Adam Obert. Okrem Cagliari si zo Serie B vybojovali priamy postup prvé dva tímy konečnej tabuľky Frosinone Calcio a FC Janov. Bari nevyužilo šancu dostať sa medzi elitu po 12 rokoch.