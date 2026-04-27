Pondelok 27. apríl 2026
Cagliari v zostave s Obertom zdolalo Atalantu 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rím 27. apríla (TASR) - Futbalisti Cagliari urobili dôležitý krok smerom k záchrane v talianskej Serie A. V zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom zdolali v pondelkovom dueli 34. kola doma Atalantu Bergamo 3:2, keď sa dvoma gólmi v úvode prezentoval senegalský útočník Paul Mendy. Dvojgólový Gianluca Scamacca síce ešte pred prestávkou vyrovnal, ale o cennej výhre domácich rozhodol Gennaro Borrelli.

Štyri kolá pred koncom tak má Cagliari na 16. mieste náskok osem bodov nad pásmom zostupu. Atalanta je siedma a nevyužila možnosť priblížiť sa k priečkam, zaručujúcim účasť v európskych pohárových súťažiach.



Serie A - 34. kolo:

Cagliari Calcio – Atalanta Bergamo 3:2 (2:2)

Góly: 1. a 8. Mendy, 47. Borrelli – 40. a 45. Scamacca

/A. Obert (Cagliari) celý zápas/
