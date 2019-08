Cahill bude po odchode z Chelsea pokračovať v Crystal Palace

Tridsaťtriročný stopér prišiel na Selhurst Park ako voľný hráč, keďže po siedmej sezóne v Chelsea s ním klub nepredĺžil kontrakt.

Londýn 6. augusta (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Cahill bude po odchode z Chelsea pôsobiť v konkurenčnom londýnskom klube Crystal Palace, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu.



Tridsaťtriročný stopér prišiel na Selhurst Park ako voľný hráč, keďže po siedmej sezóne v Chelsea s ním klub nepredĺžil kontrakt. V drese "Blues" odohral dokopy 290 zápasov, v ktorých strelil 25 gólov, a s tímom vyhral Ligu majstrov v roku 2012, dvakrát Premier League, dvakrát FA Cup, dvakrát Európsku ligu (2013 a 2019) a raz anglický Ligový pohár. Do Chelsea prišiel v januári 2012 z Boltonu, predtým hral aj za Aston Villu a na hosťovaniach za Burnley a Sheffield United. Na konte má 61 štartov v reprezentačnom drese a strelil päť gólov.



"Som šťastný, že som tu. Myslím si, že je to pre mňa dobrá príležitosť pokračovať v kariére v Premier League a hrať v dobrom tíme. Je tu niekoľko veľmi zaujímavých talentovaných hráčov. Teším sa na túto výzvu," citovala ho agentúra AFP.



Cahill hral v národnom tíme aj pod taktovkou súčasného trénera Palace Roya Hodgsona. "Som nadšený, že k nám Gary prišiel. Je to fantastický futbalista, ktorý prináša obrovské medzinárodné a ligové skúsenosti," povedal Hodgson.



Cahill by si mohol odkrútiť debut už v sobotňajšom otváracom zápase Crystal Palace v novej sezóne Premier League doma s Evertonom.