Caicedo podpísal osemročný kontrakt s Chelsea

Londýn 14. augusta (TASR) - Ekvádorský futbalista Moises Caicedo podpísal s FC Chelsea osemročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Londýnsky klub zaplatil za 21-ročného stredopoliara Brightonu 115 miliónov libier (133 miliónov eur), čo je nový britský rekord.



Chelsea tromfla ponuku konkurenčného FC Liverpool. Ten v piatok ponúkol Brightonu za hráča 127 miliónov eur. "Som veľmi šťastný, že som sa pripojil k Chelsea. Som nadšený, že môžem byť v tomto veľkom klube. Keď mi zavolali, nemusel som dvakrát rozmýšľať. Jednoducho som vedel, že chcem podpísať zmluvu s týmto klubom. Je to splnený sen byť tu a už sa neviem dočkať, kedy začnem pracovať s tímom," povedal Caicedo pre oficiálnu webstránku. Debutovať by mohol už počas najbližšieho víkendu v zápase na ihrisku West Hamu United.



Dvadsaťjedenročný Caicedo prišiel do Brightonu v roku 2021 z ekvádorského Independiente del Valle iba za štyri milióny libier. Jesennú časť sezóny 2021/2022 strávil na hosťovaní v belgickom Beerschote, v minulom ročníku už absolvoval v drese Brightonu 37 duelov v Premier League a dal jeden gól. Za Ekvádor hral aj na vlaňajších MS v Katare, celkovo má v národnom drese už 32 štartov a tri presné zásahy.



"Moises sa za uplynulých 18 mesiacov ukázal ako výnimočný hráč v európskom futbale. Má vzácne schopnosti v strede poľa a je to hráč, ktorého sme si už dlhšie vyhliadli. Veríme, že v tejto sezóne a aj v nasledujúcich rokoch bude mať na Stamford Bridge výrazný vplyv," uviedli športoví riaditelia klubu Laurence Stewart a Paul Winstanley.