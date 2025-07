Caicedo z Chelsea si v semifinále poranil členok

East Rutheford 9. júla (TASR) - Futbalista Moises Caicedo z FC Chelsea nedohral semifinálový duel MS klubov proti Fluminense (2:0). Dvadsaťtriročný stredopoliar si poranil ľavý členok.



Caiceda najskôr ošetrili, potom sa vrátil sa do hry, ale napokon odkríval z trávnika. Chelsea mala v tom čase vyčerpané všetky striedania a zápas dohrala o jedného hráča menej. „Moises si vyvrtol členok. Povedal som mu, že môžeme hrať s 10 hráčmi, keďže do konca zostávali len dve minúty. Dôležité je, že sa to nezhoršovalo, pretože v nedeľu máme zápas. Snažil sa, ale cítil bolesť. Dúfam, že v nedeľu bude fit, ale uvidíme,“ citovala agentúra AP trénera Chelsea Enza Marescu.