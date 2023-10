Čajkám zobral Górzow nádej za pár minút, Jankovič: Opustili sme sa

Piešťany 12. októbra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok to mali v úvodnom zápase B-skupiny Európskeho pohára (Eurocup) rozohrané dobre, poľskému InvestInTheWest Enea Gorzów boli pripravené oplatiť prehry z predchádzajúceho ročníka. Prišla však tretia štvrtina, za pár minút sa hosťujúce hráčky dostali do komfortného náskoku a z Diplomat arény odchádzali po výsledku 77:63 spokojnejšie.



Domáci tím bol v prvom polčase herne lepší tím na palubovke, ale k výraznejšiemu náskoku sa nedopracoval, čo sa ukázalo ako jeden z kľúčových prvkov zápasu. "Vedeli sme, že Bibbyová je veľmi akčná a pôjde do všetkého. Gorzów vie hrať, padalo im a mali to dobre rozohrané. Držali sme sa a keby sme tak pokračovali, bol by to tesný zápas a bolo by to v poriadku, ale neviem, čo sa tam stalo, prečo sme zrazu prestali brániť. Tam sa to prehralo. Je to fakt zlé, takto sa nesmie hrať, zložiť hlavy a len vyberať loptu z koša," vyjadrila sa pre TASR pivotka Piešťan Anna Jurčenková.



Čajky viedli po prvom polčase 35:33 a aj v 4. minúte tretej štvrtiny svietil na tabuli priaznivý stav. Lenže prišla päťminútovka, počas ktorej Gorzów zaznamenal 12 bodov za sebou a dostal momentum na svoju stranu a už ho do konca zápasu nepustil z rúk. "Opustili sme sa, stratili sme koncentráciu, prestali sme brániť, dostali sme ľahké koše, dovolili im mať útočný doskok, druhé šance. Na opačnej strane, v útoku nepripravené pozície, každá začala hrať sama na seba. Toto my nie sme, takto my nevieme hrať, my musíme hrať iba ako tím a všetci musíme vedieť, čo hráme, lebo potom budeme mať obrovský problém," opísal tieto momenty domáci tréner Peter Jankovič.



V jednej chvíli Piešťany prehrávali už o 23 bodov, ale bojovnosťou dokázali v závere okresať manko. "Som rád, že sme to nakoniec nezabalili a dá sa povedať, že z veľmi nepriaznivého stavu sme to stiahli na 13 bodov, čo je relatívne fajn. V Eurocupe sa hrá o každý bod, preto som aj dievčatá nabádal do konca a nevzdávajú to, aj keď sme už vedeli, že zápas nevyhráme. Jediné pozitívum, že sme hrali do konca, ale budeme mať čo rozoberať," myslí si Jankovič.



S Gorzówom tak Piešťany neuspeli v Eurocupe ani na tretí pokus, na začiatku sezóny ešte majú na čom pracovať, čo priznala aj Jurčenková: "Hlavne sa musíme poučiť, aby sme to nevzdávali, aj keď sa nedarí. Brániť sa však musí stále. Našim hlavným mottom je obrana, to nám zatiaľ, bohužiaľ, v tejto sezóne zatiaľ nejako nevychádza. Na tom horíme."



Okrem prehry sa ukázalo, ako je pre hru dôležitá reprezentantka Chorvátska Ana Mandičová, ktorú vyradilo z hry zranenie. "Ana Mandičová citeľne chýbala v rotácii. Na Annu Jurčenkovú a Alicu Moravčíkovú to bolo extrémne veľa. Alica sa snažila, ale žiaľ, nie je 'štvorka' a nemá tie návyky. Snažili sme sa to nejako prispôsobiť, ale Bibbyová ukázala obrovskú kvalitu," uzavrel Jankovič hodnotenie zápasu.



Šancu na prvý úspech bude mať aktuálny majster Slovenska vo štvrtok 19. októbra o 19.30 h, keď ho čaká eurocupový duel na palubovke luxemburského T71 Dudelange.