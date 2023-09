Čajkovič a Mišiak skórovali na turnaji nádejí, Petrovský a Kňažko 0+1

New York 18. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Čajkovič prispel gólom k víťazstvu Minnesoty nad Chicagom 7:4 na turnaji nádejí NHL Tom Kurvers Prospect Showcase. Dvadsaťdvaročný útočník skóroval pri avizovanom vylúčení a poslal svoj tím do vedenia 4:3.



V zápase bodovali aj ďalší dvaja Slováci. Servác Petrovský asistoval pri jednom góle Wild a v drese Blackhawks sa strelecky presadil Martin Mišiak. Ten vyrovnal stav na priebežných 4:4. Za víťazný tím si zahral aj Roman Kukumberg.



V noci na pondelok bodoval zo slovenských hokejistov na nováčikovských turnajoch aj Samuel Kňažko. Dvadsaťjedenročný obranca si pripísal asistenciu, no jeho Columbus prehral na podujatí v Traverse City s Dallasom 3:6. Kňažko bodoval v druhom zápase za sebou.