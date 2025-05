Čajkovič patril v premiére k najlepším: Mrzí ma prehra

Štokholm 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si prehrou 2:3 po samostatných nájazdoch s Rakúskom skomplikovali šance na postup do štvrťfinále MS v Štokholme. Vo svojom treťom vystúpení na turnaji ich mrzel najmä slabý úvod. Slováci v prvej tretine inkasovali dva góly a odohrali najhoršiu dvadsaťminútovku na turnaji. Premiéru na šampionáte zažil útočník Maxim Čajkovič, ktorý začal v pozícii 13. útočníka, no v priebehu prvej tretiny zasiahol do hry a napokon patril k najlepším hráčom SR.



Slovenský výber zaspal úvod. Rakúšania boli jasne lepší počas prvých 15 minút, keď súpera výrazne prestrieľali. Slováci sa oklepali až v závere tretiny, keď nastrelil žrď v presilovej hre kapitán Matúš Sukeľ. „Trochu sme spali si myslím a nehrali sme úplne podľa našich predstáv. To nás mrzí na tom najviac, lebo druhú a tretiu tretinu sme boli lepší tím. Keby hráme prvú tretinu tak isto, ako tie ostatné dve, tak zápas mohol vyzerať inak,“ zhodnotil priebeh prvej tretiny Čajkovič.



Dvadsaťštyriročný krídelník v štvrtej formácii vymenil Patrika Hrehorčáka, ten pri druhom góle Marca Kaspera síce predviedol dobrý bekček, no puk sa nešťastne odrazil na hokejku 21-ročného útočníka Detroitu Red Wings a ten prekonal Samuela Hlavaja. Čajkoviča realizačný tím zapísal na turnajovú súpisku v pondelok ráno, trénerov výkonom rozhodne nesklamal. „Prvé dve striedania boli trochu ťažšie v prvej tretine, ale potom som dostal viac priestoru v druhej a tretej. Postupne sa mi nohy rozbehli a cítil som sa trošku lepšie,“ vyjadril sa k debutu na MS.



Slováci od druhej tretiny zlepšili hru, v prostrednej časti prestrieľali súpera 12:5 a v treťom dejstve ešte väčším rozdielom 14:3. Dvojgólové manko dokázali zmazať, tretí gól však nepridali. V nájazdoch sa presadil iba Martin Chromiak a Rakúšania získali dôležité prvé body do tabuľky. „Mrzí ma prehra. Samozrejme, treba sa poučiť z toho, čo sme v prvej tretine nerobili úplne najlepšie,“ pokračoval Čajkovič, ktorého výkon pochválil aj hlavný tréner Vladimír Országh: „Bolo na ňom vidno, že je oddýchnutý a má chuť. Tešil sa na to, takže určite nám v tomto zápase pomohol.“



Čajkovič bol blízko ku gólu v nájazdoch. Jeho strela síce prepadla brankárovi Davidovi Kickertovi, no puk sa po hrane odkotúľal mimo bránku. „Strieľal som medzi nohy. Brankár stál na široko a videl som väčšiu medzeru ako obvykle. Chcel som mu to rýchlo vystreliť, prešlo to cez neho, žiaľ, nejak sa mu to odrazilo do tyčky. Chýbal tomu možno kúsok šťastia,“ povedal Čajkovič.