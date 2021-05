Čajkovič podpísal s Tampou Bay 3-ročný nováčikovský kontrakt

Tampa Bay 23. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Maxim Čajkovič podpísal 3-ročný nováčikovský kontrakt s klubom Tampa Bay Lightning. Do organizácie "bleskov" patrí od roku 2019, keď si ho klub vybral v 3. kole draftu.



"Som nadšený, že som podpísal môj prvý NHL kontrakt s Tampou Bay. Je to niečo, čo by nebolo možné bez podpory mojej rodiny, priateľov, všetkých mojich trénerov a skvelých spoluhráčov," uviedol Čajkovič na instagrame.



Čajkovič má za sebou trojročné pôsobenie v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. Dva roky strávil v klube Saint John Sea Dogs, v úvode ročníka 2020/2021 zamieril po 27-zápasovom pôsobení v klube Bratislava Capitals do tímu Val-d'Or Foreurs. V súčte základnej časti a play off zaň odohral 21 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 13 gólov, 13 asistencií, 6 trestných minút a 13 plusových bodov.



Za sebou má dve účasti na MS hráčov do 18 rokov a štartoval aj na MS "20."