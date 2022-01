Čajkovič pomohol gólom k víťazstvu Syracuse a bol druhou hviezdou

New York 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Čajkovič sa opäť zapísal do streleckej listiny v nižšej zámorskej súťaži AHL. Útočník Syracuse Crunch strelil svoj tretí gól v sezóne a pomohol ním k víťazstvu 4:3 po predĺžení nad Uticou Comets.



Čajkovič, ktorého v roku 2019 draftovala v 3. kole Tampa Bay Lightning, zvýšil v polovici tretej tretiny na 3:1 pre svoj tím. Utica napokon dostala zápas do predĺženia, ale v nadstavenom čase rozhodol o triumfe domácich Charles Hudon. Slovenského útočníka vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.