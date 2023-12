Čajkovič skóroval v prvom zápase za Iowu: Bola to rýchla zmena

New York 23. decembra (TASR) - Slovenskému hokejistovi Maximovi Čajkovičovi sa vydarila tohtosezónna premiéra v AHL. Hneď v prvom zápase po presune z nižšej zámorskej súťaže ECHL skóroval a svojím gólom pomohol Iowe Wild k víťazstvu 3:1 nad Manitobou Moose.



Iowa prehrávala v noci na sobotu po prvej tretine 0:1 a bol to práve Čajkovič, kto v druhej časti gólom nasmeroval domácich k obratu. Dvadsaťdvaročný útočník vyslal tri strely na bránku, zo zápasu si odniesol aj plusový bod a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.



Dvadsaťdvaročného krídelníka iba pár hodín pred zápasom povolalo vedenie Wild z ECHL, kde odštartoval ročník v drese Iowy Heartlanders. "Bola to rýchla zmena, ale som z nej nadšený a veľmi šťastný, že tu môžem byť. Vyspal som sa dokonca vo vlastnej posteli, keďže som nemusel cestovať ďaleko," uviedol Čajkovič vo videu na facebookovej stránke klubu. Skórovať mohol už v prvej tretine: "Cítil som, že by sa mi to mohlo dnes podariť, mal som dobré zápasy v ECHL a formu som si priniesol aj sem. Od prvého striedania som sa sústredil na to, aby som pomohol tímu a v druhej tretine sa mi to podarilo."



Po strelenom góle mal slovenský útočník veľkú radosť: "Skočil som na ľad a doplnil útočnú akciu chalanov. Dostal sa ku mne puk, tak som ho čo najrýchlejšie poslal na bránku. Som veľmi šťastný, že to tam padlo, že mali z gólu radosť aj spoluhráči a fanúšikovia na tribúnach. Sú to pekné emócie."



Čajkovič nazbieral v tejto sezóne za Iowa Heartlanders 15 bodov (10+5) v 16 zápasoch ECHL. Už v rokoch 2021 - 2023 odohral v AHL 23 duelov v drese Syracuse Crunch, zaznamenal v nich dokopy šesť bodov (3+3).