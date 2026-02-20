Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čajkovský prispel asistenciou k triumfu Čeľabinsku nad Čerepovcom

Na snímke Michal Čajkovský, foto z archívu. Foto: TASR - František Iván

Čeľabinsk je vo Východnej konferencii na 6. priečke, Čerepovec je na západe druhý.

Autor TASR
Čeľabinsk 20. februára (TASR) - Slovenský hokejista Michal Čajkovský prispel asistenciou k triumfu Traktoru Čeľabinsk 5:2 nad Čerepovcom v piatkovom stretnutí KHL. Do kanadského bodovania sa v drese nového tímu zapísal druhýkrát, úvod sezóny odohral slovenský obranca vo švajčiarskom HC Ambri-Piotta. Čeľabinsk je vo Východnej konferencii na 6. priečke, Čerepovec je na západe druhý.
