Čajkovský sa vracia do KHL, dohodol sa na zmluve s Traktorom Čeľabinsk
Autor TASR
Čeľabinsk 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Michal Čajkovský po odchode zo švajčiarskeho tímu HC Ambri-Piotta zamieril do KHL. Tridsaťtriročný obranca sa dohodol na zmluve s Traktorom Čeľabinsk, kde bude pôsobiť do konca aktuálnej sezóny.
Čajkovský požiadal HC Ambri-Piotta o predčasné ukončenie kontraktu z osobných dôvodov a podľa swisshockeynews.ch vedenie klubu NL jeho žiadosti vyhovelo. Skúsený zadák sa tak po pol roku vracia do KHL, kde odohral predtým deväť sezón. Nastupoval za Avtomobilist Jekaterinburg, Dinamo Moskva, Sibir Novosibirsk a v predošlých dvoch ročníkoch obliekal dres Spartaka Moskva. V 444 dueloch KHL nazbieral 64 gólov a pridal 130 asistencií.
„Počas celej sezóny potreboval Traktor ďalšieho obrancu, ktorý by dokázal hrať dôraznejšie v defenzíve a - čo je dôležité - vedel by sa prispôsobiť hernému štýlu v KHL. Čajkovský disponuje presne týmito zručnosťami, ktoré ho urobili naším favoritom na tento post. Dobre pozná ligu a vďaka svojim skúsenostiam sa rýchlo začlení do nášho herného systému,“ uviedol pre web Traktora generálny manažér klubu Alexej Volkov.
Čajkovský odohral za Ambri-Piotta iba šesť ligových duelov, v decembri vypomohol Fribourgu na Spenglerovom pohári. Slovensko reprezentoval na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.
