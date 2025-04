Čajky delí krok od toho aby sa stali majsterkami Slovenska

Tipos EXZ – druhý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Slávia ŠKP Banská Bystrica – Piešťanské Čajky 68:75 (31:38)



Banská Bystrica: Užovičová 19, Žilinská 16, Pinzanová 15, Striešová 7, Chovaníková 5 (Nigutová 6, Janštová 0)



Piešťany: Jamesová 25, Taušová 12, Moravčíková 10, Herminjardová 5, Mitrasinovičová 4 (Buknová 9, Igbokweová 8, Szmereková 2, Vandlíková 0)



TH: 15/9 – 16/9, fauly: 16 - 15, trojky: 7 - 8, rozhodovali: Zubák, Obertová, Fanfara, štvrtiny: 12:29, 19:9, 19:13, 16:24, 606 divákov.



/stav série 0:2/

ďalší program finálovej série:



tretí zápas - sobota 26. apríla o 19.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia ŠKP Banská Bystrica



prípadný štvrtý zápas – streda 30. apríla o 18.00 h: Slávia ŠKP Banská Bystrica – Piešťanské Čajky



prípadný piaty zápas – sobota 3. mája o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia ŠKP Banská Bystrica

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok delí už len jedno víťazstvo od toho, aby sa štvrtý rok po sebe stali majsterkami Slovenska a víťazkami Tipos extraligy žien. V druhom finálovom stretnutí triumfovali na palubovke Slávie ŠKP Banská Bystrica 75:68 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy. Tretí duel je na programe v sobotu 26. apríla o 19.00 h na palubovke piešťanskej Diplomat arény.Začiatok druhého finálového zápasu mal podobný scenár ako prvá konfrontácia medzi týmito súpermi. Piešťany rýchlo nadobudli útočné sebavedomie a keď sa k tomu pridala koncentrácia na defenzívnu činnosť, tak v piatej minúte viedli hosťujúce hráčky 17:6. Banská Bystrica nemala odpoveď na oboch stranách palubovky, preto po úvodnej štvrtine prehrávala 12:29. Po krátkej prestávke sa „pumy" ofenzívne vzchopili, ale Čajky si naďalej udržiavali komfortné dvojciferné vedenie, keď mali vždy bodovú odpoveď na súpera. Krok po kroku prišiel pokus o vyrovnanie síl, domáce hráčky sa vrátili do súboja o víťazstvo, ale po prvom polčase prehrávali 31:38.Po prestávke to nebola z oboch strán bodová hitparáda, hlavne z pohľadu Piešťan to bol problém, pretože Banská Bystrica sa približovala k vyrovnanému stavu. Približne štyri minúty pred koncom tretej štvrtiny bol rozdiel už len o jednom útoku. Zrazu sa zmenil tón zápasu, Slávii sa podarilo v 29. minúte prvýkrát byť v priaznivom stave. Na hosťujúcej strane zobrala zodpovednosť do svojich rúk Jamesová, pre svoje družstvo vybojovala stav 51:50 pred poslednou 10-minútovkou. „Pumy" začali v nesprávnej chvíli kopiť chyby a Piešťany skrz dobrú obranu zaznamenali 11-bodovú šnúru. Vďaka nej úspešne odrazili záverečný nápor domáceho tímu a napokon si odnášali druhý bod vo finálovej sérii.