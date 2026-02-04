< sekcia Šport
Čajky si v šlágri 2. kola nadstavby poradili s Ružomberkom 71:51
V ďalšom dueli si pripísali cenné víťazstvo hráčky YOUNG ANGELS Košice, ktoré zdolali Sláviu ŠKP Banská Bystrica 67:60.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zdolali v šlágri 2. kola nadstavbovej časti Tipos extraligy MBK Ružomberok 71:51. Obe družstvá vstupovali do stredajšieho zápasu s rovnakou bilanciou 17 výhier a 2 prehry, no Liptáčkam nepomohlo ani 10 bodov a 11 doskokov novej posily Zoe Smithovej. Čajky sa tak nateraz dostali na prvé miesto práve pred Ružomberok.
V ďalšom dueli si pripísali cenné víťazstvo hráčky YOUNG ANGELS Košice, ktoré zdolali Sláviu ŠKP Banská Bystrica 67:60. Do poslednej štvrtiny pritom vstupovali s mankom 12 bodov, no zvládli ju pomerom 28:9 a napokon zvíťazili. Slovan Bratislava si poradil so šiestym Šamorínom 69:42.
V ďalšom dueli si pripísali cenné víťazstvo hráčky YOUNG ANGELS Košice, ktoré zdolali Sláviu ŠKP Banská Bystrica 67:60. Do poslednej štvrtiny pritom vstupovali s mankom 12 bodov, no zvládli ju pomerom 28:9 a napokon zvíťazili. Slovan Bratislava si poradil so šiestym Šamorínom 69:42.
Tipos extraliga žien - nadstavbová časť:
skupina o 1.-6. miesto – 2. kolo:
YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 (31:35)
najviac bodov: Bellová 25, Johnsonová 13, Hudecová 8 - Pinzanová 16, Da Cruzová 13, Mcgruderová 10, 150 divákov
Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 71:51 (30:34)
najviac bodov: Schwarzová 18 (11 doskokov), Farcyová 15, Herminjardová 13 - Jackovecová 14, Smithová 10 (11 doskokov), Šedivá 8, 655 divákov
ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava 42:69 (23:41)
najviac bodov: Hrimaljuková 15, Kononučenková 9, Pančuková 7 - Keltosová 17, Rodáková 13, Solmošiová 9
skupina o 1.-6. miesto – 2. kolo:
YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 (31:35)
najviac bodov: Bellová 25, Johnsonová 13, Hudecová 8 - Pinzanová 16, Da Cruzová 13, Mcgruderová 10, 150 divákov
Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 71:51 (30:34)
najviac bodov: Schwarzová 18 (11 doskokov), Farcyová 15, Herminjardová 13 - Jackovecová 14, Smithová 10 (11 doskokov), Šedivá 8, 655 divákov
ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava 42:69 (23:41)
najviac bodov: Hrimaljuková 15, Kononučenková 9, Pančuková 7 - Keltosová 17, Rodáková 13, Solmošiová 9