Čajky uhájili proti „Ruži“ domácu výhodu, Jankovič: „Dôležité“
Autor TASR
Piešťany 19. apríla (TASR) - Súboj dvoch najvyššie postavených tímov v tomto ročníku basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) potvrdil to, čo sa pred úvodným rozskokom očakávalo. Piešťanské Čajky a MBK Ružomberok predviedli atraktívny otvárací duel série, v ktorom nechýbali pekné momenty, emócie a výborná divácka kulisa. Úradujúci šampión uhájil po výsledku 63:56 výhodu domáceho prostredia a po sobote je v porovnaní so súperom o krok bližšie k víťaznej Trofeji Natálie Hejkovej.
Piešťany sa museli pred duelom č. 1 vyrovnať so stratou reprezentantky Švajčiarska Lin Schwarzovou, z hry ju vyradilo zranenie. Spoluhráčky však zabojovali aj za ňu na palubovke. „Vedeli sme do čoho ideme. Museli sme sa na to pripraviť a pripravujeme sa na to, aby sme zabojovali aj za ňu. Veľmi chcela hrať finále, no bohužiaľ, zranenie prišlo v nie veľmi správny čas. Som však rád, že baby sa zomkli a chceli to aj kvôli nej,“ prezradil pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.
Domáce basketbalistky si po drvivú väčšinu času držali priaznivý stav, ale prišli okamihy, keď boli herne na koni hráčky Ružomberka. V tretej štvrtine dokázal vyrovnať stav stretnutia, dokonca na začiatku záverečnej časti odskočiť na štvorbodové vedenie. V týchto okamihoch však nedokázali stretnutie definitívne zlomiť na svoju stranu. „Boli rozumnejší ako my. Na rozdiel od nás, dokázali agresívne a čisto brániť. Rozhodlo tiež, že sme nedokázali naviazať na seba viac ako dva fauly. Mali sme úbohé percento streľby a bolo tam mnoho iných vecí. Mali sme o desať viac stratených lôpt ako súper, úplne sme znegovali to, že sme ich preskákali o 20 doskokov. Na lopte nám nevyšiel zápas, Piešťany to dokázali podržať. Uvidíme, ako to bude v ďalšom stretnutí,“ povedal kormidelník „Ruže“ Juraj Suja.
Čajky totiž zareagovali v správnom okamihu a po veľmi dramatickej koncovke doviedli súboj do víťazného konca. V sérii hranej na tri víťazstvá tak majú po sobote úvodný bod. „Ružomberok má obrovskú kvalitu, ale udržali sme si to. Nespanikárili sme možno tak, ako v predošlých zápasoch. Ustáli sme to, v útoku ukázala či už India Farcyová alebo Evita Herminjardová individuálnu kvalitu. Z tohto dôvodu sú tu, aby takéto niečo robili. Je to extrémne dôležité víťazstvo. Prvé domáce stretnutie je podstatné, bolo by nepríjemné ísť za stavu 0:1 na vonkajšiu palubovku. Teraz môžeme ísť trochu odľahčenejší, väčší tlak bude na Ružomberok. Myslím si však, že oba tímy sú už natoľko skúsené, že takéto niečo dokážu ustáť. Očakávam, že u nich to bude ešte ťažšie, aj skrz väčšiu podporu z publika. Z oboch strán tu bola fantastická atmosféra. Ružomberok je v domácom prostredí ešte silnejší. Pre nás to bude veľmi náročné, máme užšiu rotáciu, takže teraz sa musíme dať fyzicky dokopy,“ vyhodnotil Jankovič kľúčové chvíle a víťazstvo svojho tímu.
Zrejme rozhodujúci okamih prišiel necelých 30 sekúnd pred samotným záverom. Kôš domácej kapitánky Alici Moravčíkovej musela odobriť až kontrola na videu, uznanie jej pokusu znamenalo štvorbodové vedenie (60:56) Piešťan a ťažkú situáciu z pohľadu Ružomberka. „Momenty čakania som využila na predýchanie, každá sekunda bola v tomto zápase dobrá. Samozrejme, nebola som si istá na sto percent. Mala som pocit, že to vyšlo, ale samozrejme, ja to môžem v tej rýchlosti vidieť inak. Som vďačná za to, že máme kameru, ktorá to mohla potvrdiť. Bojovali sme ako tím a musíme tak pokračovať. Víťazstvo znamená pre mňa veľmi veľa. Aj keď sme obhajcom titulu, tak favoritmi nie sme a ani tak k tomu nepristupujeme. Do každého stretnutia ideme s pokorou. V Ružomberku to bude veľmi náročné, mohli sme vidieť, že bola úžasná atmosféra aj zo strany ich fanúšikov. Ja verím, že prídu aj naši fanúšikovia v čo najväčšom počte a utrhneme to aj tam, čo sa nám v tejto sezóne ešte nepodarilo,“ dodala na záver v pozápasovom hodnotení Moravčíková.
Finálová séria sa teraz presúva do mesta pod Čebraťom, v stredu 22. apríla sa o 18.00 h uskutoční druhý finálový zápas medzi Ružomberkom a Piešťanskými Čajkami.
