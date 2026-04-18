< sekcia Šport
VIDEO: Čajky vstúpili do finálovej série s Ružomberkom domácou výhrou
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Piešťany 18. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok vstúpili víťazne do finálovej série o víťaza Tipos extraligy žien (EXZ) v sezóne 2025/2026, v prvom stretnutí zdolali na domácej palubovke MBK Ružomberok 63:56. V sérii hranej na tri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe v stredu 22. apríla o 18.00 h v ružomberskej Koniarni.
Štart do finálovej série bol v úvode poznačený miernou nervozitou a množstvom nepresností na oboch stranách. Ružomberok vstúpil do duelu štvorbodovou šnúrou, Piešťany odpovedali piatimi bodmi v rade. Postupne sa pridávalo do tempa a intenzity, domáca Herminjardová naštartovala Čajky k úseku 8:0 a budovaniu náskoku. „Ruža“ nemala dlhodobú hernú odpoveď, prvú štvrtinu tak vyhrali Piešťany 22:16. V druhej časti sa hosťujúce hráčky snažili krok po kroku bodovo približovať, ale domáce družstvo si kolektívnejšou hrou udržiavalo naďalej v podstate totožný náskok. Aj pri tvrdšej a bojovnejšej hre dokázali nachádzať strelecké riešenia, v 18. minúte dokonca viedli prvýkrát v zápase dvojciferným rozdielom - 34:24. Po prvom polčase napokon svietil na tabuli stav 35:30 z domáceho pohľadu, keďže Ružomberok sa v závere herne skonsolidoval a ukrojil z manka.
Po prestávke sa obraz hry zmenil, Ružomberok začal defenzívne vyvíjať tlak a Piešťany urobili pod týmto náporom viacero chýb. V polovici tretej štvrtiny sa začínal duel v podstate od začiatku, keďže stav bol vyrovnaný 37:37. Lenže vtedy ukázal stále úradujúci šampión svoju kvalitu, otočku nepripustil a Farcyová zobrala bodovú zodpovednosť do svojich rúk. Zlepšená hra naďalej znamenala, že Čajky boli bližšie k víťazstvu, do poslednej časti vstupovali za stavu 46:42. Ružomberok vstúpil do štvrtej štvrtiny osembodovou šnúrou a po dlhom čase sa dostal do vedenia. Piešťany ale v správnej chvíli tento nápor zastavili a v priebehu pár momentov zrovnali skóre zápasu. Všetko spelo k tomu, že o víťazovi rozhodnú maličkosti a lepšie zvládnutá koncovka. Domáce hráčky podržala v závere defenzíva a na druhej strane palubovky tiež lepšia streľba. Ako kľúčový sa ukázal kôš Moravčíkovej necelých 30 sekúnd pred koncom, ktorý zabezpečil zisk prvého finálového bodu pre Piešťany.
ďalší program finále Tipos EXZ 2025/2026 /na 3 víťazné zápasy/:
druhý zápas, streda 22. apríla o 18.00 h: MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky
tretí zápas, sobota 25. apríla o 19.00 h: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok
prípadný štvrtý zápas, streda 29. apríla o 17.00 h: MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky
prípadný piaty zápas, sobota 2. mája o 19.00 h: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok
Tipos EXZ 2025/2026 - 1. zápas finále play off /na 3 víťazné zápasy/:
Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 63:56 (35:30)
zostavy a body
Piešťany: Farcyová 28, Herminjardová 15, Buknová 9, Kozáková 6, Moravčíková 5 (Erdélyiová, Jakubčeková, Szmereková a Vandlíková 0)
Ružomberok: Jackovecová 17, Smithová 16 (14 doskokov), Šedivá 8 (10 doskokov), Andělová 5, Kraislová 0 (Kaľužná 4, Živaljevičová 3, Mikovčáková 2, Štefančová 1, Ďuratná 0)
TH: 14/9 - 21/17, fauly: 18 - 19, trojky: 6 - 3, rozhodovali: Tomašovič, Bartoš, Izák, štvrtiny: 22:16, 13:14, 11:12, 17:14, 900 divákov.
/stav série - 1:0/
