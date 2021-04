Čajky zabojujú o premiérový titul, Ružomberok o majstrovský hetrik

Program finále Niké extraligy žien (hrá sa na 3 víťazné zápasy):



sobota 17. apríla o 18.00 h: MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky

streda 21. apríla o 18.00 h: Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok

sobota 24. apríla o 17.00 h: MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky

streda 28. apríla o 18.00 h: Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok

sobota 1. mája o 17.00 h: MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky

Bratislava 16. apríla (TASR) - Basketbalistky Ružomberka sa pokúsia skompletizovať majstrovský hetrik v Niké extralige žien, Piešťanské Čajky by naopak radi premenili piatu finálovú účasť na historicky prvý titul. Finálová séria sezóny 2020/2021 odštartuje v sobotu 17. apríla o 18.00 h na Liptove.Do súboja o trofej pre víťaza sa podľa očakávania dostali tímy s najlepšou zápasovou bilanciou v ročníku. Ani jeden z nich však prednedávnom nezískal Slovenský pohár. O to väčšiu motiváciu majú pri snahe vybojovať si najcennejšiu trofej. Zápasy Ružomberka s Piešťanmi navyše v posledných rokoch sprevádza silná športová rivalita.Oba tímy postúpili do finále najkratšou možnou cestou. Ružomberok má ako víťaz nadstavbovej skupiny o 1.-4. miesto na úvod výhodu domáceho prostredia, v play off vyradil v štvrťfinále ŠKBD Spišská Nová Ves 2:0 na zápasy a v semifinále BK ŠKP 08 Banská Bystrica 3:0 na zápasy. Zverenkyne trénera Juraja Suju mali desať dní na to, aby sa pripravil na boj o zlato." povedal pre TASR kouč Ružomberka.Piešťany na úvod play off nemali výraznejšie problémy s BK ŠK UMB Banská Bystrica (2:0 na zápasy), v semifinále nečakane hladko prešli cez Young Angels Košice (3:0 na zápasy). Tiež si tak vybojovali rovnaký počet dní na prípravu pred finálovou sériou. "" prezradil tréner Čajok Tomáš Kačmarik.Bilancia zo vzájomných zápasov hovorí v tomto ročníku pre Piešťany, svojho finálového súpera zdolali dvakrát (65:64, 70:55) a len v jednom prípade prehrali (65:75). V nadstavbovej skupine mali odohrať ešte jeden duel, ten však pre koronavírus skontumovali výsledkom 20:0 pre Ružomberok. Čajky sa pokúsia vybojovať pre klub historicky prvý majstrovský titul, v štyroch doterajších finálových účastiach neboli zatiaľ úspešné.," vyjadril sa Kačmarik.Ružomberok má šancu skompletizovať majstrovský hetrik a do svojej zbierky pridať už historicky štrnáste zlato, čím by sa opäť o čosi viac priblížil najúspešnejšiemu tímu Niké Extraligy žien - Good Angels Košice (na konte má 15 majstrovských titulov). "," ocenil kvality súpera tréner Suja: "Ružomberok si dá s Piešťanmi finálové repete opäť po dvoch rokoch, tieto tímy obsadili prvé dve priečky aj v predčasne skončenom predchádzajúcom ročníku, za ktoré im boli udelené aj cenné kovy (Ružomberku zlato, Piešťanom striebro). Finále Niké extraligy žien sa hrá na tri víťazné zápasy, meno víťaza sezóny 2020/2021 spoznáme najneskôr v sobotu 1. mája.