Čajky začínajú s Madridom domáce zápasy, Jankovič: Postaviť čelom
Premiéra v tohtoročnej edícii súťaže priniesla aktuálnemu majstrovi Slovenska prehru 51:69 na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť.
Autor TASR
Piešťany 14. októbra (TASR) - Prvý duel basketbalistkám Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup) nevyšiel tak, ako by želali, ale teraz začínajú v tejto súťaži sériu troch domácich zápasov. V stredu 15. októbra o 18.00 h nastúpia proti španielskemu Movistar Estudiantes Madrid s cieľom ukázať lepší výkon na palubovke a zabojovať o želaný výsledok.
Premiéra v tohtoročnej edícii súťaže priniesla aktuálnemu majstrovi Slovenska prehru 51:69 na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť. „Hlavne nám ukázal to, v akom tempe sa hrá zápas v Eurocupe. Bola tam však iná rýchlosť prevedenia v porovnaní s predošlými ligovými stretnutiami. V takomto dueli sme videli, že musíme premieňať šance a nemôžeme zahodiť toľko lôpt. Musíme byť koncentrovaní počas celých 40 minút, pretože to bolo asi najdôležitejšie,“ vrátil sa pre TASR k tomuto zápasu tréner Piešťan Peter Jankovič.
Svoju rolu v tomto stretnutí zohralo aj skoré zranenie prvej rozohrávačky tímu Indii Farcyovej, ale Čajky boli po väčšinu času v hre o víťazstvo. „V Eurocupe sa neodpúšťajú malé chyby, musíme byť koncentrované celých 40 minút a lepšie reagovať na fyzickú hru súperiek. Určite nám tento duel ukázal, kde sa potrebujeme zlepšiť a na čom má každá z nás ešte zapracovať. Ideme od zápasu k zápasu. Verím, že domáce prostredie nám pomôže. Chceme ukázať našu hru, byť odvážne a využiť energiu od fanúšikov. Každý duel v Eurocupe je náročný, ale doma musíme hrať sebavedomé a my urobíme všetko, aby sme si uchmatli prvé víťazstvo. Dúfam, že do haly príde čo najviac fanúšikov, ktorí nám pomôžu a vytvoria skvelú atmosféru,“ povedala piešťanská krídelníčka Alexandra Erdélyiová.
Séria troch domácich zápasov za sebou môže vo veľkej miere načrtnúť možné scenáre z pohľadu bojov o pokračovanie v súťaži. Na úvod pricestuje do Diplomat arény pricestuje súper, ktorý ešte v tomto súťažnom ročníku nevyhral. „Myslím si, už meno klubu nesie značku. Španielska liga má obrovskú kvalitu. Estudiantes nevstúpil veľmi dobre do sezóny, prehral dvakrát v lige a raz v Eurocupe. Je to náročný súper so skúsenými hráčkami. Majú hráčku z WNBA, reprezentantky Srbska, takže kvalita tam je veľká. Hrajú fyzicky a rýchly basketbal, takže budeme mať čo robiť. Ideme sa im postaviť čelom a určite im nepredáme kožu lacno. Vieme, kto je favorit zápasu, ale nejdeme do toho s tým, že to ideme len odohrať. Pokúsime sa prekvapiť. Hlavne chceme ukázať sebe, že na to máme a hrali minimálne vyrovnané partie. Prípravné zápasy spĺňali minimálne kritéria toho, čo má Estudiantes. Netreba sa toho báť. Možno je to na moje pomery trochu chaotický basketbal, ale možno o to to bude jednoduchšie, keď sa budeme snažiť dodržiavať naše pravidlá. Dáme do toho všetko,“ vyhlásil Jankovič.
Jeho tím predĺžil cez víkend v domácej súťaži víťaznú sériu, ale je jasné, že Eurocup prináša oveľa vyššiu hernú kvalitu a požiadavky na úspech. „Čaká nás rýchly a agresívny súper. Prešli sme si ich herný systém. Nebude to jednoduchý duel, ale ak budeme dodržiavať pokyny trénera a hrať disciplinovane, tak môžeme byť úspešné. Verím, že ak budeme hrať kolektívne a navzájom sa podporovať, tak budeme dodržiavať tempo hry. Každá z nás musí plniť svoju úlohu a byť sústredená po celý zápas. Keď sa nám podarí zostať ako tím jednotne, veriť nášmu systému, tak máme veľkú šancu dosiahnuť želaný výsledok,“ zamyslela sa Erdélyiová.
Predchádzajúce dni a zápasy sú nateraz uzatvorenou kapitolou, tréner Piešťan naznačil, čo bude potrebné k tomu, aby sa Čajkám podarilo prvýkrát v I-skupine uspieť: „Hlavne mentálne nastavenie, že je to Eurocup, nie príprava alebo naša extraliga. Je treba si uvedomiť, že ideme naostro. Prvý zápas nám nevyšiel, k tomu sme stratili Indiu, ale teraz sa ukážeme doma. Doma sme silnejší a ja verím, že príde aj dosť ľudí, ktorí nám dodajú energiu. Chceme sa im odvďačiť minimálne dobrým výkonom a keď to bude možné, tak aj víťazstvom. Chceme bojovať a ja verím, že podáme oveľa lepší výkon.“
Program 2. kola I-skupiny skupinovej fázy Európskeho pohára žien 2025/2026:
streda 15. októbra
18.00 h: PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Movistar Estudiantes Madrid
20.00 h: UFAB49 Angers - CS Rapid Bukurešť
tabuľka I-skupiny:
1. Bukurešť 1 1 0 69:51 2
2. Angers 1 1 0 86:76 2
3. Madrid 1 0 1 76:86 1
4. PIEŠŤANY 1 0 1 51:69 1
