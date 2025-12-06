Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čajky zdolali CBK Košice a posunuli sa na 2. miesto

Na snímke zľava hráčka Košíc Sabina Slivkárová, hráčka Piešťan Alexandra Erdélyiová a hráčka Košíc Emma Kmetoniová počas zápasu 11. kola ženskej basketbalovej Tipos extraligy Piešťanské Čajky - CBK Košice v sobotu 6. decembra 2025 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prehru Slávie B. Bystrica využili Piešťanské Čajky, ktoré sa vďaka výhre 98:35 nad CBK Košice posunuli na 2. miesto.

Bratislava 6. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok uspeli v domácom šlágri 11. kola Tipos extraligy nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 74:61. Priebežný líder vrátil Slávii v súboji dvoch aktuálne najlepších tímov súťaže prehru z 1. októbra. Osemnásť bodov zaznamenala v drese MBK Anna Kaľužná.

Prehru Slávie B. Bystrica využili Piešťanské Čajky, ktoré sa vďaka výhre 98:35 nad CBK Košice posunuli na 2. miesto. BC Slovan Bratislava zdolal BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67. Bratislavčanky potiahla za víťazstvom najmä Češka Karolína Fadrhonsová so 16 bodmi. Slovan si upevnil v tabuľke 6. miesto, hostky sú predposledné.



Tipos extraliga žien - 11. kolo:

BK ŠK UMB Banská Bystrica - ŠBK Šamorín 77:80 (37:44)

najviac bodov: Oravcová 17 (11 doskokov), Háberová 15, Matejčíková a Maliarová po 11 - Pančuková 36, Slama 17, Hrymaljuková 8, 40 divákov.



Piešťanské Čajky - CBK Košice 98:35 (45:17)

najviac bodov: Moravčíková 22, Herminjardová 18, Schwarzová 17 - Liašenková 12, Staníková 6, Czakóová 5, 154 divákov.



MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 74:61 (36:33)

najviac bodov: Kaľužná 18, Jackovecová 13, Živaljevičová 12 - Užovičová 13, Simpsonová a Žilinská (12 doskokov) po 12, 550 divákov.



BC Slovan Bratislava - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67 (45:42)

najviac bodov: Fadrhonsová 16, Keltosová, Ošťádalová, Rodáková a Vondrysková všetky po 13 - Krajčírová a Šafáriková po 12, Piscová 11, 105 divákov.
