Čajky zdolali CBK Košice a posunuli sa na 2. miesto
Prehru Slávie B. Bystrica využili Piešťanské Čajky, ktoré sa vďaka výhre 98:35 nad CBK Košice posunuli na 2. miesto.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok uspeli v domácom šlágri 11. kola Tipos extraligy nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 74:61. Priebežný líder vrátil Slávii v súboji dvoch aktuálne najlepších tímov súťaže prehru z 1. októbra. Osemnásť bodov zaznamenala v drese MBK Anna Kaľužná.
Prehru Slávie B. Bystrica využili Piešťanské Čajky, ktoré sa vďaka výhre 98:35 nad CBK Košice posunuli na 2. miesto. BC Slovan Bratislava zdolal BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67. Bratislavčanky potiahla za víťazstvom najmä Češka Karolína Fadrhonsová so 16 bodmi. Slovan si upevnil v tabuľke 6. miesto, hostky sú predposledné.
Tipos extraliga žien - 11. kolo:
BK ŠK UMB Banská Bystrica - ŠBK Šamorín 77:80 (37:44)
najviac bodov: Oravcová 17 (11 doskokov), Háberová 15, Matejčíková a Maliarová po 11 - Pančuková 36, Slama 17, Hrymaljuková 8, 40 divákov.
Piešťanské Čajky - CBK Košice 98:35 (45:17)
najviac bodov: Moravčíková 22, Herminjardová 18, Schwarzová 17 - Liašenková 12, Staníková 6, Czakóová 5, 154 divákov.
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 74:61 (36:33)
najviac bodov: Kaľužná 18, Jackovecová 13, Živaljevičová 12 - Užovičová 13, Simpsonová a Žilinská (12 doskokov) po 12, 550 divákov.
BC Slovan Bratislava - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67 (45:42)
najviac bodov: Fadrhonsová 16, Keltosová, Ošťádalová, Rodáková a Vondrysková všetky po 13 - Krajčírová a Šafáriková po 12, Piscová 11, 105 divákov.
