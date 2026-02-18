Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Šport

Čajky zdolali Slovan Bratislava 88:48

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čajky doma potvrdili priebežné 1. miesto v tabuľke a udržali si v nadstavbe stopercentnú bilanciu.

Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v dueli 4. kola nadstavbovej časti Tipos extraligy žien nad Slovanom Bratislava 88:48. Čajky doma potvrdili priebežné 1. miesto v tabuľke a udržali si v nadstavbe stopercentnú bilanciu.

Na druhom mieste sa držia hráčky Ružomberka, ktoré v stredu zdolali aktuálne tretiu Sláviu Banská Bystrica 66:56.



Tipos extraliga žien - nadstavbová časť

skupina o 1.-6. miesto – 4. kolo:

Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 88:48 (40:22)

najviac bodov: Herminjardová 21, Schwarzová 19, Moravčíková 10 - Keltosová 18 (12 doskokov), Rodáková 12, Solmošiová 6



MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 66:56 (35:27)

najviac bodov: Smithová 16, Jackovecová 13 (15 doskokov), Andělová a Živaljevičová po 8 - McGruderová 13, Tulonenová 11, Striešová 10
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia