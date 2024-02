Cakulov skončil piaty, v súboji o bronz podľahol Bajcajevovi

Bukurešť 12. februára (TASR) - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov obsadil na ME v Bukurešti piate miesto vo voľnom štýle do 97 kg. V sobotňajšom dueli o bronz prehral s maďarským reprezentantom Vladislavom Bajcajevom 1:4 na body.



Dvadsaťpäťročný rodák zo Severného Osetska v južnom Rusku tak nedosiahol na ďalší cenný kov v slovenských farbách. Debut v reprezentácii SR absolvoval na ME 2022, kde získal bronz. Na svetovom šampionáte v rovnakom roku v Belehrade bol strieborný.



Cakulov si na žinenkách v rumunskej metropole pripísal tri víťazstvá a dve prehry. V piatok v kvalifikačnom kole zdolal Benjamina Konrada Honisa z Talianska na technickú prevahu (10:0) a v osemfinále vyradil Poliaka Radoslawa Barana 7:1 na body. Vo štvrťfinále bol nad jeho sily európsky šampión spred dvoch rokov Magomedchan Magomedov z Azerbajdžanu (2:13 na techn. prevahu), súper ho však postupom do finále potiahol do repasáže. V nej si Cakulov poradil s domácim Georgianom Triponom jasne 6:0 na body. Svoje účinkovanie v Bukurešti napokon zakončil prehrou v súboji o 3. miesto s Bajcajevom, ďalším Severosetíncom, ktorý od roku 2022 reprezentuje Maďarsko.



V nedeľnom finále kategórie do 97 kg budú o zlato bojovať Magomedov a Gruzínec Givi Mačarašvili.